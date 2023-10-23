В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей из 8 населенных пунктов

В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей из постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
«Сегодня (23 октября - ред.) на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут вывезены до начала холодов.
В ведомстве рассказали, что сначала их направят в гуманитарный хаб, а потом они поедут в Житомирскую область.
«Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой», — заявили в пресс-службе.
Как известно, уже 41 ребенок вывезен в безопасный регион.
Напомним, начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что 23 октября планируется эвакуация местного населения из города.