В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей из 8 населенных пунктов

В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей из постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Сегодня (23 октября - ред.) на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической», — говорится в сообщении.



Отмечается, что все дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут вывезены до начала холодов.



В ведомстве рассказали, что сначала их направят в гуманитарный хаб, а потом они поедут в Житомирскую область.



«Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой», — заявили в пресс-службе.



Как известно, уже 41 ребенок вывезен в безопасный регион.



Напомним, начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что 23 октября планируется эвакуация местного населения из города.