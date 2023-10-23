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Оккупанты утром массированно обстреляли Авдеевку: Барабаш прокомментировал обстановку в городе

23 октября 2023, 10:42

Оккупанты утром массированно обстреляли Авдеевку: Барабаш прокомментировал обстановку в городе

Сегодня утром, 23 октября, российские оккупанты массировано обстреляли старую часть Авдеевки Донецкой области. Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. Об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире «Суспільне. Спротив».

«В Ночь в городе прошла более-менее спокойно, были единичные хаотичные обстрелы в старой и центральной части города. Массированный обстрел состоялся под утро в 6:05, который продолжался до 7:00», — отметил он.

Что касается линии обороны, то, по словам Барабаша, там тишины не бывает никогда. Ночью они бьют по позициям из артиллерии, «Градов», не утихают стрелковые бои. Оккупанты давят, пытаются продвинуться, штурмуют постоянно наши позиции.

Начальник ГВА добавил, что местные жители из-за постоянных обстрелов вынуждены жить в подвалах своих домов.

На сегодняшний день в Авдеевке остается 1601 человек. Сегодня запланирована эвакуация.

Напомним, 22 октября трое гражданских погибли в Авдеевке в результате обстрелов со стороны ВС РФ. 

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