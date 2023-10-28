Россию атаковали шесть беспилотников

Сегодня ночью территорию России атаковали беспилотники: четыре в Орловской области и два в Тульской области. О чем в своем телеграм-канале написало минобороны РФ.



«Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», — заявили в оборонном ведомстве.



Однако был еще замечен квадрокоптер со взрывчаткой, который упал в 100 метрах от украинской границы в Курской области. Его уничтожили направленным взрывом, сообщает источник SHOT.



Напомним, губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об атаке 10 беспилотников.



