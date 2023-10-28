Росію атакували шість безпілотників

Сьогодні вночі територію Росії атакували безпілотники: чотири в Орловській області та два в Тульській області. Про що у своєму телеграм-каналі написало міноборони РФ.



«Дежурними силами ППО перехоплено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Орловської області та два над територією Тульської області», — заявили в оборонному відомстві.



Однак був ще помічений квадрокоптер із вибухівкою, який упав за 100 метрів від українського кордону в Курській області. Його знищили спрямованим вибухом, повідомляє джерело SHOT.



Нагадаємо, губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про атаку 10 безпілотників.



