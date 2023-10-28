За нарушение комендантского часа вскоре придется платить штраф

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает телеграм-канал ВРУ.



Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа был разработан совместно с МВД и Нацполицией Украины.



Цель законопроекта – установить административную ответственность за: нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.



Потенциальным нарушителям может дорого стоить опоздание и, возможно, за нарушение гражданами комендантского часа придется заплатить от 8500 до 17000 грн.



Что же касается нарушение субъектом хозяйствования специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения. То скорее всего ему это обойдется от 51000 до 102000 грн.



Ранее в четверг, 19 октября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.







