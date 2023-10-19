ВРУ поддержала запрет религиозных организаций связанных с РФ

Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Законопроект №8371 поддержали 267 народных избранников. Сообщается, что в дальнейшем в документ будут добавляться правки, после чего последует рассмотрение во втором чтении. Сколько это займет время – неизвестно.

Законопроект №8371 поддержали 267 народных избранников. Фото: Telegram

Напомним, в Верховной Раде Украины уже было собрано 226 необходимых подписей по законопроектам о запрете московской церкви.