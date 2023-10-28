За порушення комендантської години незабаром доведеться платити штраф

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомляє телеграм-канал ВРУ.



Законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години було розроблено спільно з МВС та Нацполіцією України.



Мета законопроєкту – встановити адміністративну відповідальність за: порушення громадянами комендантської години та порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.



Потенційним порушникам може дорого коштувати запізнення та, можливо, за порушення громадянами комендантської години доведеться заплатити від 8500 до 17000 грн.



Щодо порушення суб'єктом господарювання спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. То, швидше за все, йому це обійдеться від 51000 до 102000 грн.



Раніше у четвер, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.







