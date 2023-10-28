В Украине из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением

Непогода в Украине. Фото: ГСЧС

В Украине из-за сильного ветра возникли проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства, более чем 780 населенных пунктах. Об этом сообщает ГСЧС.



Больше всего пострадали населенные пункты в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях. К сожалению, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли два человека.



Энергетики «ДТЭК» переведены в усиленный режим в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Синоптики прогнозируют, что сегодня в течение всего дня будет идти дождь и сильный ветер.

Непогода в Украине. Фото: ГСЧС

Непогода в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, по информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).





