В Україні через негоду виникли проблеми з електропостачанням

Негода в Україні. Фото: ДСНС

В Україні через сильний вітер виникли проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави, більш ніж 780 населених пунктах. Про це повідомляє ДСНС.



Найбільше постраждали населені пункти у Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях. На жаль, внаслідок падіння дерев у Подільському та Шевченківському районах Києва загинули двоє людей.



Енергетики «ДТЕК» переведені у посилений режим у Києві, Київській та Донецькій областях. Синоптики прогнозують, що сьогодні протягом усього дня йтиме дощ і сильний вітер.

Негода в Україні. Фото: ДСНС

Негода в Україні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, найближчим часом до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть досягати 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки).





