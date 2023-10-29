В Донецкой области вернули свет в 27 населенных пунктов

В Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 11 тысяч 146 семей после непогоды, которая произошла вчера, 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



«К утру 29 октября наши аварийно-ремонтные бригады полностью или частично восстановили свет в 27 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды в Донецкой области. Снова имеют электричество 11 146 семей. Мы продолжаем восстанавливать электроснабжение еще для 17 тысяч домов», — говорится в сообщении.



Кроме того, специалисты продолжают восстановление сетей после обстрелов, со светом более 6,5 тысяч семей.







Напомним, в Украине из-за сильного ветра возникли проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства, более чем 780 населенных пунктах.