На Донеччині повернули світло до 27 населених пунктах

На Донеччині енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 11 тисяч 146 сімей після негоди, яка сталася вчора, 28 жовтня. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Донецькі електромережі.



«На ранок 29 жовтня наші аварійно-ремонтні бригади повністю чи частково відновили світло у 27 населених пунктах, знеструмлених через негоду на Донеччині. Знову мають електрику в оселях 11 146 родин. Ми продовжуємо відновлювати електропостачання ще до 17 тисяч домівок», — йдеться у повідомленні.



Крім того, фахівці продовжують відновлення мереж після обстрілів, зі світлом понад 6,5 тисячі сімей.





Нагадаємо, в Україні через сильний вітер виникли проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави, більш ніж 780 населених пунктах.