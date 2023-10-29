Войска РФ ударили по Херсонской области: пострадал мужчина

Российская армия обстреляла Новоберислав Херсонской области сегодня днем, 29 октября. В результате атаки пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Днем оккупанты из артиллерии обстреляли населенный пункт. Травмы получил 46-летний местный житель, во время прилета находившийся на улице», — написал он.



По его информации, раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение головы. Сейчас медики борются за его жизнь.



Напомним, 28 октября российские оккупанты продолжают уничтожать городскую инфраструктуру Херсона, нанося удары по разным районам города.