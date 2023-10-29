Війська РФ вдарили по Херсонській області: постраждав чоловік

Російська армія обстріляла Новоберислав Херсонської області сьогодні вдень, 29 жовтня. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Вдень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту перебував на вулиці», — написав він.



За його інформацією, пораненого госпіталізували у тяжкому стані. У нього вибухова та відкрита черепно-мозкова травма, осколкове поранення голови. Наразі медики зараз борються за його життя.



Нагадаємо, 28 жовтня російські окупанти продовжують знищувати міську інфраструктуру Херсона, завдаючи ударів по різних районах міста.