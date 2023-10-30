ЧВК пытается вербовать женщин для боевых задач в Украине

Поддерживаемая РФ частная военная компания (ЧВК) впервые пытается вербовать женщин для боевых задач в Украине. Об этом пишут аналитики британской разведки.



Они заметили, что в недавней рекламе в социальных сетях призывались женщины-новобранцы, им предлогалось присоединиться к батальону «Борз», входящему в российскую ЧВК «Редут», для работы снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов.



«Редут», скорее всего, напрямую спонсируется Главным разведывательным управлением России. В марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Украине дислоцировано 1100 женщин, что соответствует лишь примерно 0,3 процента ее личного состава.



Как отмечается в рекламе «Редута», в настоящее время они выполняют в основном функции медицинского обеспечения и общественного питания.



Во время нынешнего конфликта женщины редко брали на себя боевые функции на передовой линии пророссийских сил, однако во время Второй мировой войны в советских войсках существовала сильная традиция использования женщин-снайперов и других боевых подразделений.



Ранее в отчете Британской разведки эксперты пришли к выводу, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год.