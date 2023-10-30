ПВК намагається вербувати жінок для бойових завдань в Україні

Підтримувана РФ приватна військова компанія (ПВК) вперше намагається вербувати жінок для бойових завдань в Україні. Про це пишуть аналітики британської розвідки.



Вони зауважили, що в нещодавній рекламі в соціальних мережах шукали жінок-новобранців, їм пропонувалося приєднатися до батальйону «Борз», що входить до російської ПВК «Редут», для роботи снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів.



«Редут», швидше за все, це безпосередньо спонсорується Головним розвідувальним управлінням Росії. У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що відповідає лише приблизно 0,3 відсотка її особового складу.



Як зазначається у рекламі «Редута», нині вони виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування.



Під час нинішнього конфлікту жінки рідко брали на себе бойові функції на передовій лінії проросійських сил, проте під час Другої світової війни у радянських військах існувала традиція використання жінок-снайперів та інших бойових підрозділів.



Раніше у звіті Британської розвідки експерти дійшли висновку, що під Авдіївкою Росія зазнала одні з найгірших втрат за 2023 рік.