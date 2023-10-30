Армія РФ атакувала Одеський судноремонтний завод: є постраждалі, є пошкодження

Російська армія атакувала Одеський судноремонтний завод сьогодні вранці, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



За його інформацією, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.



«Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 року народження та жінку 1966 року народження у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», — зазначив голова регіону.



Нагадаємо, вранці 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи.