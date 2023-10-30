Агломерацию во временно оккупированных территориях Луганской области россияне передали под контроль Республики Татарстан (РФ). Об этом сообщили «Центре национального сопротивления».



«Делегация из республики Татарстан во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит в Луганскую область. Особое внимание они уделили городу Лисичанск. А все потому, что кремль выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное под полный контроль своего субъекта — республику Татарстан», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, демонстрирующих «восстановление инфраструктуры» и инициирование строительных проектов в регионе.



«Также для рабочих, прибывающих из этого региона местные оккупационные администрации выделяют жилье, ранее оккупантами признанное как «бесхозное»», — написали в пресс-службе.



Вместе с тем Татарстан курирует программу, по которой должна перевоспитать местную молодежь и сделать из них современных «янычар». Так, только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь «Заречье», где вместе с мероприятиями нацеленными на изменение их национальной самоидентификации также проводился фиджитал-соревнование (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.



Также в рамках этой политики Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе готов к труду и обороне (ГТО) — осовремененной российской формой спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив партии «Единая Россия».



Напомним, агенты «АТЕШ» обнаружили размещение средств противовоздушной обороны «Панцирь С1» на территории нефтебазы в Феодосии.