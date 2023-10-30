Загарбники передали окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану

Агломерацію на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни передали під контроль Республіки Татарстан (РФ). Про це повідомили у «Центрі національного спротиву».



«Делегація з республіки Татарстан на чолі з її прем'єр-міністром Олексієм Єсошиним здійснила незаконний візит до Луганської області. Особливу увагу вони приділили місту Лисичанську. А все тому, що кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб'єкта — республіку Татарстан», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проектів, які демонструють «відновлення інфраструктури» та ініціювання будівельних проектів у регіоні.



«Також для робітників, які прибувають із цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами визнане як «безгоспне»», — написали в пресслужбі.



Водночас Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних «яничар». Так лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору «Заречье» де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.



Також в межах цієї політики татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою «готов к труду и обороне (ГТО)» — осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обовʼязковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії «Єдина Росія».





Нагадаємо, агенти «АТЕШ» виявили розміщення засобів протиповітряної оборони "Панцир С1" на території нафтобази у Феодосії .