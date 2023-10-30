Оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии

ПВО оккупантов в Феодосии. Фото: «АТЕШ»

Агенты «АТЕШ» обнаружили размещение средств противовоздушной обороны «Панцирь С1» на территории нефтебазы в Феодосии. Об этом сопротивление, которое противостоит российским оккупантом на временно захваченном полуострове, сообщило в Telegram.



Также по словам сопротивления недалеко размещена база военной техники. Система российского ПВО стоит вдоль керченского шоссе.



«Координаты: 45.068167, 35.393598 Расположение ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы, с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для рашистов и их стремление защитить его от возможных атак Сил обороны Украины», — написали в «АТЕШ».

ПВО оккупантов в Феодосии. Фото: «АТЕШ»

Ранее агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове в Крыму заметили российскую систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района.