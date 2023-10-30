Чехия поддерживает реформы в ООН — президент Павел

Чешский президент Петр Павел заявил о необходимости реформировать Организацию Объединённых Наций (ООН) и ее Совета безопасности. Об этом он написал в своем Twitter (Х).



«Несколько недель назад на переговорах в Нью-Йорке я подчеркнул, что Чешская Республика уже давно поддерживает реформы ООН, в том числе Совета безопасности. Это можно сделать только изнутри», – отметил чешский президент.

1/ Před několika týdny jsem na jednáních v New Yorku zdůrazňoval, že ČR dlouhodobě podporuje reformy OSN včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023



По его словам, такие вопросы, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и другие, необходимо обсуждать на этой глобальной платформе, чтобы найденные решения были действительны для всех.



Напомним, недавно Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами Ми-24В/Ми-35, входившими в состав 221-й вертолетной эскадрильи 22-й «Бискайской» авиабазы (г. Намешть над Ославой).