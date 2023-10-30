Чехія підтримує реформи в ООН — президент Павел

Чеський президент Петр Павел заявив про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй (ООН) та її Ради безпеки. Про це він написав у своєму Twitter (Х).



«Кілька тижнів тому на переговорах у Нью-Йорку я наголосив, що Чеська Республіка вже давно підтримує реформи ООН, зокрема Ради безпеки. Це можна зробити лише зсередини», – зазначив чеський президент.

1/ Після кількох týдень на запрошеннях в Нью-Йорку я говорив про те, що Європейський Союз в 2009 році продовжує продовжувати реформи OSN, зокрема, BR. Це можна зробити тільки zevnitř. - Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023



За його словами, такі питання, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інші, необхідно обговорювати на цій глобальній платформі, щоб знайдені рішення були дійсними для всіх.



Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили Чехії остаточно попрощалися з радянськими гелікоптерами Мі-24В/Мі-35, які входили до складу 221-ї вертолітної ескадрильї 22-ї «Біскайської» авіабази (м. Намішт над Ославою).