В Бериславе пропало электроснабжение

Сегодня, 30 октября, в результате очередного обстрела российскими войсками в Бериславе Херсонской области пропало электричество. Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Из-за российских обстрелов Берислав остался без электроснабжения. Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры», — отметил Прокудин.



В настоящее время коммунальные службы определяют степень повреждения. Вскоре по словам главы Херсонской ОВА, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет.



Ранее российская армия обстреляла Новоберислав Херсонской области сегодня днем, 29 октября. В результате атаки пострадал мужчина.