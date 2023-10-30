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У Бериславі зникло електропостачання

30 жовтня 2023, 14:44

У Бериславі зникло електропостачання

Сьогодні, 30 жовтня, внаслідок чергового обстрілу російськими військами у Бериславі на Херсонщині зникла електрика. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російські обстріли Берислав залишився без електропостачання. Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури», - зазначив Прокудін.

Наразі комунальні служби визначають ступінь пошкодження. Незабаром, за словами голови Херсонської ОВА, енергетики розпочнуть роботу, щоб якнайшвидше повернути світло.

Раніше російська армія обстріляла Новоберислав Херсонської області сьогодні вдень, 29 жовтня. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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Люди
Олександр Прокудін
Місця
Херсонська область Берислав
Інше
Електропостачання

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