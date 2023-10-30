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Оккупанты готовят новую волну штурмов на Авдеевку: подтягивают технику и опрокидывают личный состав

30 октября 2023, 15:54

Оккупанты готовят новую волну штурмов на Авдеевку: подтягивают технику и опрокидывают личный состав

В ближайшее время ожидается новая волна штурмов под Авдеевкой Донецкой области. Оккупанты подтягивают технику и опрокидывают личный состав. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, ситуация под Авдеевкой остается сложной.

«Враг давит, пытается штурмовать позиции. Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна», — заявил он.



Напомним, оккупанты продолжают атаковать Авдеевскую громаду Донецкой области. В течение суток информации о погибших и раненых не поступало. 

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