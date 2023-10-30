Оккупанты готовят новую волну штурмов на Авдеевку: подтягивают технику и опрокидывают личный состав

В ближайшее время ожидается новая волна штурмов под Авдеевкой Донецкой области. Оккупанты подтягивают технику и опрокидывают личный состав. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала «Эспрессо».



По его словам, ситуация под Авдеевкой остается сложной.



«Враг давит, пытается штурмовать позиции. Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна», — заявил он.





Напомним, оккупанты продолжают атаковать Авдеевскую громаду Донецкой области. В течение суток информации о погибших и раненых не поступало.