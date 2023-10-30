Оккупанты за сутки около 45 раз массированно обстреляли Авдеевскую громаду

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевскую громаду Донецкой области. В течение суток информации о погибших и раненых не поступало. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире программы «Суспільне. Спротив».



По его словам, за минувшие сутки произошло около 45 массированных обстрелов по громаде.



«Гатят из ствольной артиллерии, РСЗО, также КАБами бросают. Чуть меньше, чем было неделю назад — за минувшие сутки восемь авиабомбовых ударов по городу произошло»,— отметил он.



Барабаш уточнил, что в настоящее время в городе проживает 1589 человек.



Напомним, в Авдеевке Донецкой области остается около одной тысячи мирных жителей.