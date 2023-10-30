Окупанти готують нову хвилю штурмів на Авдіївку: підтягують техніку та перекидають особовий склад

Найближчим часом очікується нова хвиля штурмів під Авдіївкою на Донеччині. Окупанти підтягують техніку та перекидають особовий склад. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телеканалу "Еспресо".



За його словами, ситуація під Авдіївкою залишається складною.



«Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад за іншими напрямками. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля», - заявив він.





Нагадаємо, окупанти продовжують атакувати Авдіївську громаду Донецької області . Протягом доби інформації про загиблих та поранених не надходило.