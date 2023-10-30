Стали известны подробности расстрела семьи в оккупированной Волновахе

Опубликована информация о жертвах, которые были расстреляны в собственных кроватях во временно оккупированной Волновахе Донецкой области в ночь на 28 октября. Самому младшему погибшему было всего пять лет, самому старшему — 53 года. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«В ночь с пятницы на субботу неизвестные расстреляли семью, включая двоих детей. По воспроизведенной картине происшествия, убивали спящих людей два-три человека, которые имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с глушителями», — написал он.

По словам Андрющенко, это была очевидная операция по ликвидации. «Все девять тел были прострелены, и большинство попаданий были в головы. Стреляли внутри помещения, ударяя в двери и стены ванной комнаты — убийцы, похоже, стремились напрямую устранить всех, кто мог быть в доме», — считает чиновник.

Советник мэра добавил, что родственники, допущенные к месту трагедии, сообщили, что ничего в доме не было разграблено, ценности остались на своих местах.

Андрющенко опубликовал список погибших этой семьи:

Капканец Никита, 2018 г.р.; Капканец Анастасия, 2014 г.р.; Хатынский Дмитрий, 2003 г.р.; Капканец Александр, 1998 г.р.; Капканец Екатерина, 1996 г.р.; Капканец Наталья, 1994 г.р.; Капканец Андрей, 1992 г.р.; Капканец Татьяна, 1972 г.р.; Капканец Эдуард, 1970 г.р.

По его словам, у всех погибших зафиксированы огневые ранения головы, туловища и конечностей.

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел семьи в Волновахе. Он подчеркнул, что не сомневается, что убийство — это дело рук россиян. По информации омбудсмена, семья не хотела отдавать свой дом российским военным из Чечни.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 28 октября, в захваченной Волновахе Донецкой области были убиты девять человек, среди них — двое детей.