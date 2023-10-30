Стали відомі подробиці розстрілу сім'ї в окупованій Волновасі

Опубліковано інформацію про жертви, розстріляні у власних ліжках у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області в ніч на 28 жовтня. Наймолодшому загиблому було лише п'ять років, найстаршому — 53 роки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«У ніч із п'ятниці на суботу невідомі розстріляли родину, включаючи двох дітей. За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей дві-три людини, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї із глушниками», — написав він.

За словами Андрющенка, це була очевидна операція з ліквідації. «Всі дев'ять тіл були прострілені, і більшість попадань була в голові. Стріляли всередині приміщення, ударяючи у двері та стіни ванної кімнати — вбивці, схоже, прагнули безпосередньо усунути всіх, хто міг бути у будинку», — вважає чиновник.

Дорадник мера додав, що родичі, допущені до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було розграбовано, цінності залишилися на своїх місцях.

Андрющенко опублікував список загиблих цієї сім'ї:

Капканець Микита, 2018 р.н.; Капканець Анастасія, 2014 р.н.; Хатинський Дмитро, 2003 р.н.; Капканець Олександр, 1998 р.н.; Капканець Катерина, 1996 р.н.; Капканець Наталія, 1994 р.н.; Капканець Андрій, 1992 р.н.; Капканець Тетяна, 1972 р.н.; Капканець Едуард, 1970 р.н.

За його словами, у всіх загиблих зафіксовано вогневі поранення голови, тулуба та кінцівок.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубинець відреагував на розстріл сім'ї у Волновасі. Він наголосив, що не сумнівається, що вбивство — це справа рук росіян. За інформацією омбудсмена, родина не хотіла віддавати свій будинок російським військовим із Чечні.

Нагадаємо, в ніч із п'ятниці на суботу, 28 жовтня, у захопленій Волновасі Донецької області було вбито дев'ятьох людей, серед них — двоє дітей.