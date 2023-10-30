Прокуратура начала расследование убийства семьи в оккупированной Волновахе

В оккупированной Волновахе расстреляли целую семью. Фото: Донецкая областная прокуратура

Начато расследование по факту убийства российскими оккупантами в оккупированной Волновахе девяти гражданских, среди которых — двое детей. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По предварительным данным, в октябре 2023 года в частное домовладение пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья, проживавшая в нем, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии.

Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли.

27 октября представители ВС РФ вернулись в дом и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех 9 членов семьи. Среди убитых – трое женщин и двое малолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.

Напомним, самому младшему погибшему было всего пять лет, самому старшему — 53 года. К моменту расстрела все жертвы спали.