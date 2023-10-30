Прокуратура розпочала розслідування вбивства сім'ї в окупованій Волновасі

В окупованій Волновасі розстріляли цілу родину. Фото: Донецька обласна прокуратура

Розпочато розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі дев'яти цивільних, серед яких двоє дітей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли «особи кавказької зовнішності», одягнені у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб сім’я, яка мешкала в ньому, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім'ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники ЗС РФ повернулися до будинку і, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли всіх 9 членів сім'ї. Серед убитих — троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 та 2018 років народження.

Нагадаємо, наймолодшому загиблому було лише п'ять років, найстаршому — 53 роки. На момент розстрілу всі жертви спали.