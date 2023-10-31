Запорожскую область за прошедшие сутки обстреливали почти 150 раз — ОВА

Результаты обстрелов Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки войска РФ били по Запорожской области из всех видов вооружения. Зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

«Зафиксировано 119 артобстрелов, которые пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Работино, Левадного, Красного, Новоданиловки, Успеновки, Полтавки, Гуляйпольского, Степного, Пятихаток, Приморского и других прифронтовых городов и сел», — отметил он.

Кроме того, агрессор совершил ракетный удар по Запорожью, 22 атаки дронами на Новодаровку, Волшебное, Левадное, Малую Токмачку, Полтавку, Затишье, Каменское, Малые Щербаки и Лукьяновское, пять обстрелов из РСЗО по Магдалиновке, Орехову, и Малиновке, а также использовал авиационный снаряд для удара по Новодаровке.

«Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — подчеркнул глава региона.

Напомним, вчера российские агрессоры атаковали Запорожский район, вероятно, с помощью баллистического вооружения. В результате попадания есть повреждения.