Запорізьку область минулої доби обстрілювали майже 150 разів — ОВА

Результати обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби війська РФ били по Запорізькій області з усіх видів озброєння. Зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

«Зафіксовано 119 артобстрілів, які припали по території Гуляйполя, Орєхова, Залізничного, Роботино, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст та сіл», — зазначив він.

Крім того, агресор здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 22 атаки дронами на Новодарівку, Чарівне, Левадне, Малу Токмачку, Полтавку, Затишшя, Кам'янське, Малі Щербаки та Лук'янівське, п'ять обстрілів з РСЗВ по Магдалинівці, Оріховому, і Малі снаряд для удару по Новодарівці.

«Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — наголосив глава регіону.

Нагадаємо, вчора російські агресори атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучення є пошкодження.