В Запорожье ракетным ударом россиян разрушен объект социальной инфраструктуры — ОВА

Российские агрессоры атаковали Запорожский район, вероятно, с помощью баллистического вооружения. В результате попадания есть повреждения. Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в понедельник, 30 октября.

Указано, что захватчикт обстреляли Запорожский район около 11:28. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь Куртев уточнил, что речь идет о помещении коммунального учреждения.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали ракетами Одесский район — целью стал судоремонтный завод.