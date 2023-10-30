В аннексированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО РФ

Во временном оккупированном Крыму, недалеко от села Оленевка, 17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО. Об этом передает Telegram-канал Astra.



По данным источников ASTRA, ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября в районе 3 часов ночи.



«Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ. 17 военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению», - говорится в сообщении.



Напомним, дроны атаковали территорию временно оккупированного Крыма в ночь на 29 октября.