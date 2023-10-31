Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів

Внаслідок ракетної атаки на Крим 30 жовтня було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс «С-300». Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



За попередніми даними, ракетну атаку було здійснено 30 жовтня о 6:00 в районі села Молочне Сакського району тимчасово анексованого Криму. Саме там дислокується комплекс ППО МО РФ.



Внаслідок атаки пошкоджено ЗРК «С-300», знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає.



Нагадаємо, у тимчасовому окупованому Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО.