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Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів

31 жовтня 2023, 10:20

Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів

Внаслідок ракетної атаки на Крим 30 жовтня було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс «С-300». Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За попередніми даними, ракетну атаку було здійснено 30 жовтня о 6:00 в районі села Молочне Сакського району тимчасово анексованого Криму. Саме там дислокується комплекс ППО МО РФ.

Внаслідок атаки пошкоджено ЗРК «С-300», знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає.

Нагадаємо, у тимчасовому окупованому Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО.

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