Войска РФ ударили из артиллерии по Николаевской области: есть пострадавшие

Российская армия атаковала громаду в Николаевской области сегодня утром, 31 октября. В результате обстрела ранения получили двое гражданских. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Утром, в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской громады со стороны Российской Федерации, ранены два человека», — написал он.



По его информации, состояние пострадавших — средней тяжести и легкое. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.



Напомним, 31 октября около 10:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон, попав в машину в пригороде.