При обстреле Херсона погиб один человек

Около 10:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон, попав в машину в пригороде. Про очередной обстрел сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Она загорелась. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего. Информация уточняется», — рассказал про результат обстрела Мрочко.



Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что российская армия обстреляла Днепровский район Херсона, где попала в гражданский автомобиль.



Напомним, ночью 30 октября, оккупационные войска атаковали Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших.