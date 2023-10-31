Війська РФ вдарили з артилерії Миколаївської області: є постраждалі

Російська армія атакувала громаду на Миколаївщині сьогодні вранці, 31 жовтня. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Вранці, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку Російської Федерації, поранено двох людей», — написав він.



За його інформацією, стан постраждалих — середньої важкості та легкий. Нині їм надається медична допомога.



Нагадаємо, 31 жовтня близько 10:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон, потрапивши до машини у передмісті.