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Ответственность России за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области признали в ООН

31 октября 2023, 14:30

Ответственность России за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области признали в ООН

В ООН пришли к выводу, что ракетный удар, в результате которого погибли 59 человек в кафе в украинском селе Гроза Харьковской области, был нанесен вооруженными силами России. Об этом журналистам в Женеве заявила спикер Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

«Сегодня мы публикуем отчет о событиях 5 октября, в котором делается вывод о наличии обоснованных оснований полагать, что ракету запустили российские вооруженные силы», — сказала Тросселл.

Она добавила, что «при атаке не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним».

Доклад также детально описывает крайне разрушительные последствия удара, в частности, 15 местных семей вследствие него потеряли более одного члена семьи. Местная жительница рассказала, что подругу ее дочери удалось идентифицировать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку. Идентификация многих остальных погибших проводилась исключительно при помощи анализов ДНК.

Хотя Россия не признала прямо ответственность за это нападение, Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН описал поминальное мероприятие в Грозе как законную военную цель — утверждение, противоречащее информации, собранной и проверенной Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций в Украине.

Доклад призывает Российскую Федерацию признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате удара, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных ударов в будущем, а также обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.

Напомним, 5 октября российские войска нанесли ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза на Харьковщине, когда там проходили поминки по военнослужащим, перезахороненным в родном селе. 59 человек погибли, среди них были только гражданские лица – пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели, целые семьи.

По информации правоохранителей, удар по кафе россияне нанесли ракетой «Искандер-М», ее обломки изъяты с места трагедии.

ООН направила группу экспертов в село Гроза Харьковской области.

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