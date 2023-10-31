Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН

В ООН дійшли висновку, що ракетний удар, внаслідок якого загинули 59 людей у кафе в українському селі Гроза Харківської області, було завдано збройних сил Росії. Про це журналістам у Женеві заявила речник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.

«Сьогодні ми публікуємо звіт про події 5 жовтня, в якому робиться висновок про наявність обґрунтованих підстав вважати, що ракету запустили російські збройні сили», — сказала Тросселл.

Вона додала, що «при атаці не було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним».

Доповідь також детально описує вкрай руйнівні наслідки удару, зокрема 15 місцевих сімей внаслідок нього втратили більше одного члена сім'ї. Місцева мешканка розповіла, що подругу її доньці вдалося ідентифікувати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку. Ідентифікація багатьох інших загиблих проводилася лише з допомогою аналізів ДНК.

Хоча Росія не визнала прямо відповідальність за цей напад, Постійний представник Росії при Раді Безпеки ООН описав поминальний захід у Грозі як законну військову мету — твердження, яке суперечить інформації, зібраній та перевіреній Моніторинговою місією Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Доповідь закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок удару, провести повне та прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню подібних ударів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включаючи відшкодування прямим та непрямим жертвам.

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська завдали ракетного удару по магазину-кафе в селі Гроза на Харківщині, коли там проходили поминки з військовослужбовців, перепохованих у рідному селі. 59 людей загинули, серед них були лише цивільні особи – пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці, сім'ї.

За інформацією правоохоронців, удару по кафе росіяни завдали ракетою «Іскандер-М», її уламки вилучено з місця трагедії.

ООН направила групу експертів до села Гроза Харківської області.