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После обстрела восстановлено энергоснабжение для 73 тысяч домов на Донетчине

31 октября 2023, 16:46

После обстрела восстановлено энергоснабжение для 73 тысяч домов на Донетчине

Энергетики смогли оперативно восстановить электроснабжение 145 населенных пунктов в Донецкой области, которые остались без света из-за обстрела оккупантами одного из энергетических объектов. Об этом сообщили сегодня в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что на юге области снова со светом 73 тысячи семей. 

Напомним, ночью 31 октября агрессор нанес целенаправленный удар в один из энергетических объектов области. В результате без света осталось 73 тысячи семей Донбасса.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в Донецкой области, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в течение часа возобновить работу четырех высоковольтных подстанций, что позволило вернуть свет почти в 50 тысяч домов. На 9:30 утра вторника 31 октября была возобновлена работа еще 17 подстанций, что позволило возобновить электроснабжение еще более 20 тысяч домов.

В Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация из-за активизации боевых действий, постоянных обстрелов, ракетных и авиаударов. Сообщается, что только на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электричество для 111 тысяч семей в 189 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов.

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