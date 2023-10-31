Після обстрілу відновлено енергопостачання для 73 тисяч будинків на Донеччині.

Енергетики змогли оперативно відновити електропостачання 145 населених пунктів на Донеччині, які залишилися без світла через обстріл окупантами одного з енергетичних об'єктів. Про це повідомили сьогодні у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що на півдні області знову зі світлом 73 тисячі сімей.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня агресор завдав цілеспрямованого удару в один із енергетичних об'єктів області. В результаті без світла залишилося 73 тисячі сімей Донбасу.

Незважаючи на складну ситуацію з безпекою на Донеччині, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося протягом години відновити роботу чотирьох високовольтних підстанцій, що дозволило повернути світло майже в 50 тисяч будинків. На 9:30 ранку вівторка 31 жовтня було відновлено роботу ще 17 підстанцій, що дозволило відновити електропостачання ще понад 20 тисяч будинків.

На Донеччині зберігається важка ситуація через активізацію бойових дій, постійних обстрілів, ракетних та авіаударів. Повідомляється, що лише минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електрику для 111 тисяч сімей у 189 населених пунктах, які знеструмлені через обстріл.