Оккупанты вечером ударили по Белозерской громаде: пострадала пенсионерка

Оккупационные войска атаковали поселок Велетенское Белозерской громады Херсонской области сегодня, 31 октября. В результате обстрела пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Пострадала 82-летняя жительница, которая находилась во дворе дома. У женщины — взрывная травма и обломочное ранение руки. У нее состояние средней тяжести»,— говорится в сообщении.



После оказания медпомощи от госпитализации потерпевшая отказалась.



Напомним, оккупанты днем 31 октября обстреляли центр Херсона. Известно об одном пострадавшем.