Оккупанты атаковали центр Херсона: один человек травмирован, есть значительные разрушения

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«После 11:00 российские оккупационные войска покрыли массированным огнем Центральный район Херсона», — написал он.



По его информации, в результате обстрела есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.



На данный момент известно об одном раненом, 34-летний мужчина получил осколочные травмы ног.



Напомним, 31 октября около 10:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон, попав в машину в пригороде.