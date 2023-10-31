Окупанти ввечері вдарили по Білозерській громаді: постраждала пенсіонерка

Окупаційні війська атакували селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області сьогодні, 31 жовтня. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Постраждала 82-річна мешканка, яка була у дворі будинку. У жінки — вибухова травма та уламкове поранення руки. Має стан середньої тяжкості»,— йдеться у повідомленні.



Після надання медичної допомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася.



Нагадаємо, окупанти вдень 31 жовтня обстріляли центр Херсона. Відомо про одного постраждалого.