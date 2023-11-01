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Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА

01 ноября 2023, 10:20

Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА

Захватчики продолжают грабить население оккупированного Северодонецка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«В Северодонецке продолжается экспроприация россиянами недвижимого имущества. Оккупационная «администрация» города распространила объявление, требуя от владельцев торговых объектов и объектов недвижимости, расположенных на территории общины, подтвердить наличие документов, по которым это имущество им принадлежит. Указанные объявления просто расклеены по столбам. Очень удобно — не обратился к определенному сроку, на утро лишишься имущества», — написал руководитель ОВА.

Лысогор добавляет, что в городе уже много месяцев нет мобильной связи и интернета.

«Настоящая советщина. Только свет и телевидение есть не у всех. Узнать что-то более-менее оперативно крайне трудно. Не говоря уже о северодончанах в оккупации, которые до последнего надеялись на восстановление системы отопления, но накануне холодов уехали как можно дальше», — говорится в сообщении главы областной военный администрации.

 

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