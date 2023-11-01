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Окупанти привласнюють нерухомість у Сєвєродонецьку — ОВА

01 листопада 2023, 10:20

Окупанти привласнюють нерухомість у Сєвєродонецьку — ОВА

Загарбники продовжують грабувати населення окупованого Сєвєродонецька Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«У Сєвєродонецьку триває експропріація росіянами нерухомого майна. Окупаційна «адміністрація» міста розповсюдила оголошення, вимагаючи від власників торгових об'єктів та об'єктів нерухомості, що розташовані на території громади, підтвердити наявність документів, за якими це майно їм належить. Вказані оголошення просто розклеєні по стовпах. Дуже зручно — не звернувся до певного терміну, на ранок втратиш майно», — написав керівник ОВА.

Лисогор додає, що у місті вже багато місяців немає мобільного зв'язку та інтернету.

«Справжня радщина. Тільки світло та телебачення є не у всіх. Дізнатися щось більш-менш оперативно дуже важко. Не кажучи вже про північнодонців в окупації, які до останнього сподівалися на відновлення системи опалення, але напередодні холодів поїхали якнайдалі», — йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації.

 

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