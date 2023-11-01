Обыски у организаторов выезда уклонистов за границу. Фото: СБУ

Служба безопасности и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, предположительно речь идет о нардепе Дубинском.



По данным следствия, нардеп организовал механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» якобы волонтеров.



Задокументировано, что ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены. По имеющимся данным, часть документов, необходимых для побега «клиентов» за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.

СБУ и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата, помогавших уклонистам

Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где находится приемная нардепа. Продолжается расследование, а организаторам незаконного выезда грозит наказание до 7 лет тюрьмы.



Напомним, сегодня утром у народного депутата и бывшего журналиста «1+1» Александра Дубинского прошли обыски.