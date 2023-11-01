Обшуки у організаторів виїзду ухилістів за кордон. Фото: СБУ

Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України, причетного до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, імовірно йдеться про нардепа Дубинського.



За даними слідства, нардеп організував механізм і використав підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» — нібито волонтерів до системи «Шлях».



Задокументовано, що йому удалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї громадянської дружини. За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі «клієнтів» за межі України, нардеп зберігав у колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також свого близького родича.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, які допомагали ухилянтам

Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де знаходиться приймальна нардепа. Розслідування триває, а організаторам незаконного виїзду загрожує покарання до 7 років в'язниці.



Нагадаємо, сьогодні вранці у народного депутата та колишнього журналіста «1+1» Олександра Дубинського пройшли обшуки.