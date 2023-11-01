Взрыв в Мариуполе сегодня слышали во всех районах города

1 ноября в Мариуполе произошел взрыв. Фото: Маріуполь Спротив

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 1 ноября, произошел громкий взрыв, который слышали все районы города. Оккупанты подняли в небо авиацию. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Мариуполе громкий взрыв — слышали все районы города. Источник взрыва — российская ПВО в районе «Азовстали», — написал он.

По словам советника мэра, «российская авиация «нервничает» вместе с ПВО».

«Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской», — отметил Андрющенко.

«Пикантности и интереса» ситуации, сообщил он, добавляет нахождение в порту российского корабля морского класса.